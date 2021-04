DFL-Präsidium befasst sich erneut mit Quarantäne-Trainingslagern

Nach SID -Informationen wird sich das DFL-Präsidium in der kommenden Woche noch einmal mit dem Thema befassen und sich mutmaßlich dafür entscheiden. Die wahrscheinlichste Variante ist ein Beschluss für die letzten zwei oder drei Spieltage.

Diese Maßnahme soll der Absicherung des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Liga dienen. Die Berliner haben sich nach mehreren positiven Fällen in Quarantäne begeben und bei der DFL die Verlegung ihrer kommenden drei Partien beantragt. Das Spiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag wird abgesetzt, teilte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei Bild live mit.