VfB Stuttgart: Alou Kuol kommt aus Australien

Der VfB Stuttgart zieht das nächste Talent an Land. Der Bundesligist greift in Australien zu und holt einen Stürmer.

In der laufenden Spielzeit der A-League bestritt Kuol bislang 16 Spiele und erzielte dabei sieben Tore. "Alou Kuol hat als einer der Top-Rookies der australischen A-League auf sich aufmerksam gemacht und uns in persönlichen Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Ehrgeiz beeindruckt", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. In Stuttgart soll Kuol über die U21 an die Profimannschaft herangeführt werden.