Olympia: DFB-Team bei Auslosung in Topf 2

Dem DFB-Team von Stefan Kuntz droht bei der Auslosung des olympischen Fußball-Turniers am Mittwoch in Zürich eine schwierige Gruppe. Die deutsche Mannschaft befindet sich in Topf 2 und könnte in Japan somit im ungünstigsten Fall auf Brasilien, U23-Afrikameister Ägypten und Australien treffen.