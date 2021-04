Zwölfmal Cauberg: Schachmanns harter Start in die Ardennen-Trilogie

Die knüppelharte Radsport-Trilogie binnen acht Tagen ist so ganz nach dem Geschmack von Maximilian Schachmann.

Amstel Gold Race, Fleche Wallonne, Lüttich-Bastogne-Lüttich: Die knüppelharte Radsport-Trilogie binnen acht Tagen ist so ganz nach dem Geschmack von Maximilian Schachmann. "Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich auf jedem Terrain dieser drei Klassiker eine Chance habe, zu gewinnen oder zumindest ganz vorne reinzufahren", sagte der 27 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe.

Am Sonntag hat Schachmann beim "Amstel" in der Nähe des niederländischen Maastricht die erste Chance, sein erstes großes Eintagesrennen zu gewinnen - denn ein richtiger Klassiker fehlt dem zweimaligen Gewinner von Paris-Nizza noch in seiner Erfolgssammlung. "Das Amstel Gold Race liegt mir", sagte Schachmann vor seinem Debüt 2019: "Ich muss aber sehen, wie ich mit der Länge klarkomme. Mir fehlt noch ein bisschen die Erfahrung."