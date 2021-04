Formel 1: Erstes Imola-Training nach Perez-Unfall unterbrochen - Bestzeit für Bottas

Beim ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna hatten die Piloten auf dem Kurs in Imola noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen.

Ausflüge ins Kiesbett, Dreher und eine Zwangspause nach einer Kollision: Beim ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna hatten die Formel-1-Piloten am Freitag auf dem Kurs in Imola teils noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Nachhaltige Erkenntnisse über das Kräfteverhältnis im Zweikampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen ließen sich in der um etwa 15 Minuten verkürzten Session nur bedingt gewinnen - die Top-Stars trennten 17 Hundertstelsekunden.