Hertha BSC: DFL sagt Spiel beim FSV Mainz 05 ab

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag mit der erwarteten Spielabsage auf die Mannschafts-Quarantäne des Bundesligisten Hertha BSC reagiert. Die Partie am Sonntag beim FSV Mainz 05 wird abgesetzt. Das sagte DFL-Boss Christian Seifert bei Bild live .

Die Hertha musste nach mehreren positiven Coronatests als erster Bundesligist in komplette Isolation. Für die Mannschaft und den Trainerstab gilt eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Zuvor waren "nur" Zweitligisten von einer derartigen Maßnahme betroffen ( KOMMENTAR: Das Kartenhaus Bundesiga droht einzustürzen ).

Nach Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivspieler Dodi Lukebakio wurde am Donnerstag auch noch Marvin Plattenhardt positiv getestet.

Seifert glaubt nicht an Liga-Abbruch

Seifert meinte, es sei "nicht so einfach, eine große Disziplin über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten". Der Liga-Boss ist aber davon überzeugt, dass ein Deutscher Meister regelkonform ausgespielt werden kann: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Deutsche Meister am 22. Mai feststehen kann."