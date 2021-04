Ex-Nationalspieler Patrick Helmes wird Trainer bei Alemannia Aachen

Patrick Helmes wird zur kommenden Saison Cheftrainer beim früheren Bundesligisten Alemannia Aachen in der Regionalliga.

Der gebürtige Kölner unterschrieb einen langfristigen Vertrag am Tivoli, eine genaue Angabe über die Dauer machte der Traditionsklub nicht. Der 37-Jährige folgt in Aachen auf Interimscoach Kristoffer Andersen.

In seiner jungen Trainerkarriere arbeitete Helmes bislang für die Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen, die Reserve des 1. FC Köln, Rot-Weiß Erfurt sowie zuletzt für den österreichischen Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling. In seiner aktiven Karriere bestritt Helmes 98 Bundesliga-Spiele (45 Tore), das Trikot des DFB-Teams trug er in 13 Partien (2 Tore).