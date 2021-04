Die erste bayerische eSports Meisterschaft im Eishockey

In Bayern wird es an diesem Wochenende erstmals eine Eishockey eSports Meisterschaft geben. Veranstalter ist der bayerische Eisssport-Verband e. V. © BEV

Am Samstag, den 17.04.2021 von 11:00 bis 17:00 Uhr, wird zum allerersten Mal in der Geschichte der deutschen Eishockey-Fachverbände eine digitale Meisterschaft ausgespielt. Es begegnen sich 32 bayerische Vereine mit jeweils zwei Athleten in einem Esports-Turnier im heimischen Wohnzimmer auf der Playstation im Spiel NHL21.