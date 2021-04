Die Pubs sind bereit: Farke mit Norwich City kurz vor dem Aufstieg

Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke kann mit einem Sieg gegen Bournemouth den Aufstieg in die Premier League perfekt machen.

Daniel Farke kann es kaum erwarten, die Polizei setzt sogar eine Pub-Streife ein: Ganz Norwich fiebert der Rückkehr in die englische Premier League entgegen. Läuft alles nach Plan, macht City mit seinem deutschen Trainer Farke und vier deutschen Profis schon am Samstag mit einem Heimsieg gegen Bournemouth den Aufstieg perfekt.

"Wir können alle die Tabelle lesen. Wir wissen, dass wir in einer fantastischen Situation sind. Von jetzt an kann es in jedem Spiel passieren", sagt Teammanager Farke. Nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen brauchen die Canaries noch für die direkte Rückkehr ins Oberhaus.