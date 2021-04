Reform der Champions League: Auch Bayern-Fans sind dagegen

In einem Offenen Brief an die mächtige europäische Klubvereinigung ECA und deren Präsidenten Andrea Agnelli bezeichnen mehrere Fangruppen die Reformpläne als "eine ernstzunehmende Gefahr für den gesamten Fußball".

Fans: "Eklatanter Griff nach der Macht"

Auch Frankfurt-Boss äußert Kritik

Vor den Fangruppierungen hatten bereits zahlreiche Klubs gegen die Neuerungen protestiert. Die Pläne sehen eine Aufstockung der Champions League von 32 auf 36 Teams vor. Zudem sollen bis zu vier Startplätze über eine Zehn-Jahres-Rangliste der Klubs vergeben werden. So könnten Traditionsvereine, die sich über die Liga nicht qualifizieren, dank Erfolgen vergangener Tage dennoch in die Königsklasse rutschen. Außerdem soll die Zahl der Spiele im sogenannten "Schweizer Modell" nochmals ansteigen.

"Meine Erwartung an unseren Vertreter in der UEFA-Exekutive ist, dass er sich mit aller Kraft dafür einsetzt, dass alleine sportliche Kriterien eine Qualifikation für europäische Wettbewerbe ermöglichen", sagte Hellmann im kicker in Richtung des DFB-Vizepräsidenten: "Zugänge über Koeffizienten oder Wildcards führen den auf dem Leistungsgedanken beruhenden sportlichen Wettbewerb ad absurdum und sind der Einstieg in einen geschlossenen Kreis bis hin zu einer abgetrennten Super League."