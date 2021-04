Michael Rummenigge: "Kalle wird Flick niemals freiwillig ziehen lassen"

"Die Münchner werden auch in die kommende Saison mit Flick gehen. Warum? Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut. Wenn sich Karl-Heinz etwas in den Kopf gesetzt hat, hält er auch daran fest. In diesem Falle also an Hansi Flick, Kalle wird ihn niemals freiwillig ziehen lassen", sagte Michael Rummenigge dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND). (Das ist der Stand bei Hansi Flick)