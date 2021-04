Formel 1: Sprechen Lewis Hamilton und George Russell nicht miteinander?

In der Formel 1 hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Lewis Hamilton nicht mehr mit seinem Ersatzmann George Russell redet. Dieser bezieht nun Stellung.

Demnach haben sich die beiden Briten in dieser Saison auch bereits den ein oder anderen Handschlag gegeben.

Russell beeindruckte in Bahrain

"So war es seit 2019 und im vergangenen Jahr vor Bahrain", so Russell weiter. Am Verhältnis der beiden Piloten hat sich als nicht verändert. "Es gibt keine Probleme zwischen Lewis und mir", betonte er. (SERVICE: Alles zur Formel 1)