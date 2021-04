FC Bayern: Pressekonferenz von Hansi Flick vor Spiel bei VfL Wolfsburg

Der FC Bayern steht vor seiner neunten Meisterschaft in Folge. Doch das scheint derzeit nur am Rande zu interessieren. ( Bayern-Zwist: Deutliche Worte von Effenberg )

Viel spannender ist die Personalie Hansi Flick. Klärt der Trainer bei der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag beim VfL Wolfsburg ( Sa., ab 15.30 Uhr ) über seine Zukunft auf?

+++ Flick über den Meisterkampf +++

"Wir sind absolut fokussiert. Es sind noch sechs Spiele, also 18 Punkte zu vergeben. Wir können nicht nur mit halber Kraft spielen. Die Mentalität, die die Mannschaft immer bringt, ist weiter gefordert. Wir wollen alles geben und so schnell wie möglich Meister werden. Aber es kann auch bis zum Schluss eng bleiben. Es liegt an uns, aber wir spielen auch gegen gute Mannschaften."