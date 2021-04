NHL: Tobias Rieder feiert emotionalen Sieg mit Buffalo

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Buffalo Sabres einen emotionalen Sieg in der NHL gefeiert. Das 5:2 bei den Washington Capitals war für Torhüter Dustin Tokarski der erste Sieg in der nordamerikanischen Profiliga seit 2015 und der erste seit dem Tod seines Vaters. Als die Schlusssirene ertönte, deutete Tokarski mit seinen Händen gen Himmel.

"Ich habe meinen Dad vor ein paar Jahren verloren, daher habe ich in diesem besonderen Moment an ihn gedacht. Dann kamen all die anderen Jungs und haben mir gratuliert. Es gibt nichts Besseres für einen Goalie, als nach einem Sieg mit seinen Teamkollegen zu feiern", sagte Tokarski, der zuletzt in der AHL gespielt hatte.