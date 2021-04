Australien plant priorisierte Impfungen für Olympia-Athleten

Auch in Australien wird über priorisierte Impfungen für olympische Athletinnen und Athleten nachgedacht. "Die Regierung ist in direktem Kontakt mit dem Australischen Olympischen Komitee", sagte dazu Sportminister Richard Colbeck in einem ABC-Interview. Die wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschobenen Sommerspiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.