Ruder-Weltmeister Zeidler geht von planmäßiger Olympia-Austragung aus

Zeidler glaubt an Austragung der Olympischen Spiele © DRV/Seyb/DRV/Seyb/DRV/Seyb

Frankfurt am Main (SID) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler geht weiter fest von einer Austragung der Olympischen Spiele in Tokio im geplanten Zeitraum aus (23. Juli bis 8. August). Für ihn sei es nie eine Frage gewesen, "ob die Olympischen Spiele in diesem Sommer stattfinden, sondern nur eine Frage, wie", sagte der 24-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur.