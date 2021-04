Anzeige

Marathon: Test für Superstar Kipchoge, Olympia-Casting bei DLV-Frauen

Eliud Kipchoge geht in Enschede an den Start © AFP/SID/ALEX HALADA

SID

Test für Eliud Kipchoge, Quali-Casting für die deutschen Frauen: Der Marathon in Enschede wird zum großen Schaulaufen auf dem Weg zu Olympia.

Test für Superstar Eliud Kipchoge, Quali-Casting für die deutschen Frauen: Der Marathon auf dem Flughafen in Enschede wird zum großen Schaulaufen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Japan (23. Juli bis 8. August). Während bei den DLV-Assen um den deutschen Rekordhalter Amanal Petros die drei Tickets bereits so gut wie vergeben sind, fällt bei den Frauen wohl am Sonntag ab 8.30 Uhr die Entscheidung.

Insgesamt haben fünf DLV-Athletinnen bereits die Olympia-Norm von 2:29:30 Stunden unterboten, die besten Karten haben derzeit Melat Kejeta (2:23:57, Kassel), Deborah Schöneborn (2:26:55, Berlin) und Katharina Steinruck (2:27:26, Frankfurt). In Enschede, das als Ersatz für den wegen Corona ausgefallenen Marathon in Hamburg eingesprungen ist, hoffen Rabea Schöneborn (2:28:42, Berlin), Anke Esser (2:32:06, Leverkusen) und Laura Hottenrott (2:33:01, Kassel) noch auf einen Olympia-Startlatz. Steinrück ist ebenfalls am Start.

Bei den Männern scheinen seit vergangenem Wochenende Petros (2:07:18), Richard Ringer (2:08:49) und Hendrik Pfeiffer (2:10:18) für den Olympia-Marathon in Sapporo gesetzt zu sein. Simon Boch (2:10:48) hat ebenfalls die geforderte Norm von 2:11:30 Stunden bereits unterboten, der Rostocker Tom Gröschel hofft in Enschede auf einen Überraschungscoup. Der Qualifikations-Zeitraum endet offiziell Ende Mai.