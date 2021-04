Pierre-Emerick Aubameyang fehlt Arsenal wegen Malaria-Infektion

Nachdem der FC Arsenal in den letzten Tagen mehrmals davon gesprochen hatte, der Stürmer sei krank, die genaue Diagnose allerdings nicht bekanntgegeben hatte, meldetet sich der 31-Jährige am Donnerstagabend selbst zu Wort.

Aubameyang infiziert sich auf Länderspielreise

Am 25. März trat der ehemalige BVB-Torjäger in Gabun zum Heimspiel gegen die DR Kongo an, bereits vier Tage später fehlte er im Länderspiel in Angola.