Golf: Martin Kaymer zum Auftakt in Atzenbrugg Zweiter - Drei Deutsche in Top 10

Die deutschen Golfer um Martin Kaymer sind ausgezeichnet in das Turnier der Europa-Tour im österreichischen Atzenbrugg gestartet. Gleich drei liegen in Top Ten.

Nach zuletzt wenig erfolgreichen Auftritten auf der US-Tour will Kaymer in Europa wieder zu alter Form finden.

"Es fühlt sich gut an, zurück auf der Europa-Tour zu sein, auch wenn es hier in Österreich sehr kalt ist", schrieb der 36-Jährige am Donnerstag bei Instagram.