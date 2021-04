FC Bayern: Effenberg über Matthäus, Hansi Flick und Julian Nagelsmann

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" nimm sich Stefan Effenberg nicht nur den FCB zur Brust. Die Gerüchte um Julian Nagelsmann bringen ihn in Rage.

Eine klare Meinung hat Effenberg vor allem in der Thematik um Hansi Flick. Im Gespräch mit SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg sagt "Effe": "Die böseste Konsequenz wäre, wenn Hansi Flick im Sommer aus freien Stücken von seinem Vertrag zurücktritt. Das wäre für die nächsten Jahre fatal. Denn er ist mit der beste Bayern-Trainer, denn es in der Geschichte jemals gab. Und Bayern hat eine große Geschichte." ( Das ist der Stand bei Hansi Flick )

Effenberg ärgert Gerücht um Nagelsmann und FC Bayern

"Von außen eine Spekulation angezündet"

"Einige wenige Experten ziehen sich Informationen von ihren Lieblingspartnern und geben sie an die Öffentlichkeit. Von außen wird somit eine Spekulation angezündet, die so weit weg ist, dass ich nur mit dem Kopf schütteln kann. Das gehört sich nicht”, sagt Effenberg in "Meine Bayern-Woche" .

Was Effenberg besonders stört: "Die Trainer werden somit dermaßen unter Druck gesetzt, dass es nicht mehr okay ist. Das hat nichts mehr mit ordentlichem Journalismus zu tun. Wir können immer kontrovers diskutieren, aber man schmeißt nicht irgendwas in den Raum, was mir irgendwer zuruft. Wenn ich etwas gehört habe oder ein Gespräch mit einem Menschen führe, der mir eine Information gibt, dann werde ich sie trotzdem nicht weitergeben. Denn dieser Mensch muss mir vertrauen."