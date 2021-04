Claudia Pechstein soll für CDU in Berlin in den Bundestag

Claudia Pechstein tritt bei der Bundestagswahl an © FIRO/FIRO/SID

Claudia Pechstein geht in die Politik. Die Eisschnelläuferin soll für die CDU im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick bei der Bundestagswahl antreten.

Pechstein will trotz Wahl zu Olympia

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Knapp fünf Monate später will Pechstein ihre achten Olympischen Winterspiele bestreiten. Zwei Tage nach Ende der Wettkämpfe in Peking feiert sie ihren 50. Geburtstag.