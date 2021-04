NBA: All-Star LaMarcus Aldridge von Brooklyn Nets beendet Karriere

Dies teilte der 35 Jahre alte Big Man der Brooklyn Nets am Donnerstag mit. Nach seinem letzten Spiel am 10. April hatte sich Aldridge wegen ungleichmäßigen Herzschlages in medizinische Behandlung begeben.

Aldridge-Rücktritt trifft Nets hart

"Obwohl es mir jetzt besser geht, war das, was ich an diesem Abend gefühlt habe, eines der erschreckendsten Dinge in meinem Leben", schrieb Aldridge bei Twitter: "15 Jahre lang stand Basketball an erster Stelle. Jetzt ist es an der Zeit, meine Gesundheit und meine Familie an die erste Stelle zu setzen."