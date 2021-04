Segeln: Erste Auflage des Ocean Race Europe mit deutscher Beteiligung

Bei der ersten Auflage der Segelregatta The Ocean Race Europe wird auch ein deutsches Boot an den Start gehen.

Bei der ersten Auflage der Segelregatta The Ocean Race Europe wird auch ein deutsches Boot an den Start gehen. Das vierköpfige Offshore Team Germany (OTG) um Skipper Robert Stanjek, Olympia-Teilnehmer von 2012, sticht am 29. Mai im französischen Lorient in See. Ziel des Drei-Etappen-Rennens ist Genua in Italien.