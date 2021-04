Anzeige

2. Bundesliga mit Paderborn, Darmstadt, Fürth live im TV, Stream, Ticker Überflügelt Fürth den HSV?

Aufstieg für Fortuna noch möglich? Allofs träumt von Bundesliga

Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga will Greuther Fürth im Aufstiegsrennen einen Big Point landen. Braunschweig kämpft ums Überleben.

In der 2. Bundesliga spitzt sich das Rennen um den Aufstieg und der Kampf gegen den Abstieg allmählich zu. (Tabelle der 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: Springt Fürth auf Rang 2?

Deshalb stehen am Freitag nur zwei Spiele an. Die SpVgg Greuther Fürth könnte mit einem Sieg in Darmstadt zumindest vorübergehend auf einen direkten Aufstiegsplatz springen und den HSV von Rang zwei verdrängen. Die Hamburger können erst am Donnerstag in Sandhausen nachziehen.

Holstein Kiel geriet zuletzt im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen, hat aber erst 26 Spiele absolviert und kann am Wochenende erstmal die Konkurrenz beobachten. Eintracht Braunschweig braucht derweil jeden Punkt, um in der Liga zu bleiben. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Freitag gegen Paderborn.

Letzte Aufstiegschance am Sonntag?

Der Sonntag bietet wohl die letzte Chance für Heidenheim und Düsseldorf noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Dafür müssen aber unbedingt Siege in Regensburg und Osnabrück her. Der VfL steckt als aktueller 16. aber mitten im Abstiegskampf und wird sicher alles in die Waagschale werfen.

Alle Spiele der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Freitag, 16. April, 18.30 Uhr

SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth

Eintracht Braunschweig - SC Paderborn

Samstag, 17. April, 13 Uhr

FC St. Pauli - Würzburger Kickers

Sonntag, 18. April, 13.30 Uhr

VfL Bochum - Hannover 96

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf

Donnerstag, 22. April, 20.30 Uhr

SV Sandhausen - Hamburger SV

Montag, 26. April, 18 Uhr

Karlsruher SC - Erzgebirge Aue

Dienstag, 27. April, 18.30 Uhr

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel

