Borussia Dortmund: Michael Zorc über Kampf um Champions League

Nach dem zerplatzten Traum auf die dritte Halbfinal-Teilnahme der Champions-League-Geschichte schärfen sie bei der Borussia nun die Sinne. Der BVB will mit aller Kraft noch in die Champions League kommen!

Champions League? "Wir glauben weiter dran"

Mit dem 3:2-Sieg in Stuttgart habe man den ersten Schritt gemacht und wolle nun am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen ( Sonntag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) nachlegen. "Frankfurt und Wolfsburg haben auch noch starke Gegner", findet Zorc. "Der Schlüssel sind wir selbst."

Eine Saison ohne die lukrative "Königsklasse" würde den Klub in seiner Entwicklung zurückwerfen ( Was eine Saison ohne Champions-League-Teilnahme bedeuten würde ).

Droht eine Übergangssaison? Zorc widerspricht

In der Vergangenheit machten die Borussen-Bosse den Nachwuchsstars einen Wechsel in den Pott mit der Möglichkeit auf frühe Einsätze in der Champions League schmackhaft. So angelte man sich seinerzeit Christian Pulisic oder Ousmane Dembélé und zuletzt Haaland, Sancho, Giovanni Reyna oder Jude Bellingham.

Letzterer schoss sich am Mittwochabend mit 17 Jahren und 289 Tagen zum jüngsten BVB-Torschützen in der Champions League. Weitere Auswirkungen bei einem Jahr ohne Champions League: Der BVB könnte sich seine Wunschtransfers abschminken und auf dem Transfermarkt nur sehr verhalten agieren.

"Nein!", sagt Zorc vehement. "Falls wir unser Ziel am Ende nicht erreichen sollten, werden wir in den Angriffsmodus schalten. Von den vergangenen zehn Spielzeiten haben wir neun Mal in der Champions League gespielt. Wir sehen uns auch in der Zukunft in diesem Wettbewerb. Wir wollen es jetzt zumindest noch versuchen und glauben daran, dass es möglich ist, die Quali zu schaffen."