FanQ-Umfrage: 76 Prozent der Fans kritisieren Zeitpunkt der Bekanntgabe des Hütter-Wechsels

Die Mehrheit der deutschen Fußballfans hat den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Adi Hütter von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach kritisiert. In einer Blitzumfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) gaben 76 Prozent der Befragten an, dass die Verkündung vor dem direkten Duell der Klubs am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum falschen Zeitpunkt kam.