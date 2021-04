Nach Corona-Fällen um Dardai: Gesundheitsamt beobachtet Hertha BSC

Dardai positiv getestet

Spielbetrieb vorerst nicht gefährdet

"Hertha hat sich bisher vorbildlich an das Hygienekonzept gehalten, tägliche Schnelltests absolviert. Der Verein ist jetzt sofort proaktiv auf uns zugekommen, das hat den Spielbetrieb gerettet. Denn so haben alle Quarantäne-Maßnahmen sofort gegriffen", sagte Wagner und fügte an: "Hertha geht in eine Bubble ins Hotel. Wenn alles so eingehalten wird, besteht aus unserer Sicht wirklich keine Gefahr für den Spielbetrieb."