Europa League: United, Arsenal, Roma, Villarreal im Halbfinale, Ajax raus

Arsenal steht im Halbfinale der Europa League und trifft dort auf seinen Ex-Trainer. Auch United steht in der Vorschlussrunde und bekommt es mit dem Ajax-Schreck zu tun.

Die Gunners, die nach dem 1:1 im Hinspiel unter Druck gestanden hatten, setzten sich am Donnerstagabend bei Slavia Prag mit 4:0 durch. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Nicolas Pépé (18.), der bereits vergangene Woche im Emirates getroffen hatte, Alexandre Lacazette per Elfmeter (21.) und Bukayo Saka (24.) machten in nur sechs Minuten alles klar für die Gunners, in der zweiten Hälfte traf erneut Lacazette (77.).