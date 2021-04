Bielefeld-Coach Kramer will Augsburg mit in den Abstiegskampf ziehen

Frank Kramer liegt mit Arminia Bielefeld sechs Punkte hinter dem FC Augsburg und würde den nächsten Gegner gerne mit in den Abstiegskampf ziehen.

Trainer Frank Kramer liegt mit dem Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld sechs Punkte hinter dem FC Augsburg und würde den nächsten Gegner gerne mit in den Abstiegskampf ziehen. "Da zuletzt fleißig gepunktet wurde, könnte der Kreis noch größer werden. Es ist noch nicht abzusehen, wie viele Punkte für den Klassenerhalt nötig sind. Wir schauen mal, wen wir noch mit reinziehen können", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).