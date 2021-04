CoD Mobile: Das ist neu in Season 3

CoD Mobile startet in die 3. Season und hat einige Neuerungen im Gepäck. Neben frischen Maps und Waffen gibt es auch die neue Battle Royale Klasse Spotter zu spielen.

Die dritte Season von Call of Duty: Mobile steht vor der Tür uns startet am 16. April. Unter dem Namen "Tokyo Escape" implementiert die neue Season wieder viele frische Inhalte für Maps, Spielmodi und Waffen.

CoD Mobile - Season: Maps & Spielmodi

Activision hat offenbart, was Spieler in der dritten Season erwarten dürfen. Es beginnt mit zwei neuen Maps, Oasis und Coastal, die für Abwechslung sorgen sollen. Oasis kennen Fans bereits aus Modern Warfare 3. Coastal ist eine Mobile-exklusive Karte und erinnert an eine kleine Küstenstadt.