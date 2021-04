Eishockey: Christian Künast bleibt dauerhaft DEB-Sportdirektor

Christian Künast bleibt langfristig Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Der 50 Jahre alte Landshuter, der den Posten seit dem vergangenen Herbst interimsmäßig ausgeübt hat, wurde vom DEB-Präsidium am Donnerstag zur dauerhaften Lösung ernannt. Künast arbeitet seit 2015 in verschiedensten Funktionen im Verband, er und der zum Generalsekretär ernannte Claus Gröbner bilden nun die operative Doppelspitze in der Geschäftsstelle.