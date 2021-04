SC Freiburg: Vincenzo Grifo nach Corona-Infektion wieder zurück

Der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo steht dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg nach seiner Corona-Infektion wieder zur Verfügung. Wie Trainer Christian Streich am Donnerstag mitteilte, befinde sich der Stürmer wieder im Training und könnte am Samstag gegen Schalke 04 in den Kader zurückkehren.