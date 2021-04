Italien: Sport-Staatssekretärin fordert priorisierte Impfung

Gut drei Monate vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) drängt die neue italienische Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali auf die vorrangige Impfung von Olympia-Starterinnen und -Startern. "Athleten arbeiten jahrelang, um Italien beim wichtigsten Sportevent der Welt zu vertreten", sagte Vezzali im Interview mit der Zeitung Il Messaggero. Zusammen mit dem Nationalen Olympischem Komitee CONI arbeite sie an einer Priorisierung.

Dasselbe gelte für die Fußballer der italienischen Nationalmannschaft, die an der Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel am 11. Juli in Rom teilnehmen, erklärte die sechsmalige Florett-Olympiasiegerin.