Formel 1: Mick Schumacher will "sanfter" fahren

Mick Schumacher will aus dem einzigen großen Fehler bei seinem Formel-1-Debüt in Bahrain seine Lehren ziehen. "Natürlich habe ich mich über den Dreher direkt am Anfang etwas geärgert, es hatte mit dem Abtriebverlust von rund 80 Prozent und den kalten Reifen zu tun", sagte Schumacher vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag in Imola): "Ich habe daraus gelernt, mir wird es hoffentlich nicht noch einmal passieren."