Ausstiegsklauseln "legitim": Eberl rechtfertigt Hütter-Verpflichtung

Sportdirektor Max Eberl (47) von Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung des Trainers Adi Hütter (51, Eintracht Frankfurt) zur kommenden Saison dank einer Ausstiegsklausel gerechtfertigt. "Bei Spielern regt sich niemand auf, wenn sie Ausstiegsklausel haben. Bei Trainern schon", sagte Eberl vor dem Duell mit Hütters Eintracht (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Ich finde es legitim, wenn sehr gute Trainer ihre Zukunftsperspektive in Form einer Klausel in den Vertrag einbauen lassen."

Gladbach verliert seinen Trainer Marco Rose (44) wegen einer Ausstiegsklausel zur nächsten Saison an Borussia Dortmund, am Dienstag machte Eberl dann die Verpflichtung Hütters perfekt. Der Fußball habe sich eben "dahin entwickelt. Bei uns hat niemand lamentiert, dass Marco Gebrauch von seiner Klausel gemacht hat. Nun profitieren wir davon, dass Adi Hütter ebenso eine hat", sagte der Manager und betonte: "Bei uns hat er übrigens keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag."