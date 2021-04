Semenya bleibt über 5000 m über der Olympia-Norm

Caster Semenya (30) droht die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu verpassen.

Caster Semenya (30) droht die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu verpassen. Zwar verbesserte Südafrikas Leichtathletik-Star bei den nationalen Meisterschaften in Pretoria ihre Bestleistung über 5000 m auf 15:52,28 Minuten, der zweimaligen 800-m-Olympiasiegerin fehlen aber dennoch mehr als 40 Sekunden zur Norm für das Saisonhighlight in Japan (15:10:00). Semenyas Bestleistung stand bisher bei 16:05,97 Minuten.