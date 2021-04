Gladbach: Max Eberl erklärt den Transfer von Adi Hütter

Den Erfolgscoach der Eintracht habe er schon sehr lange intensiv beobachtet. In dieser Saison überzeugt der Österreicher mit Frankfurt und rangiert aktuell auf Platz vier in der Bundesliga. (Tabelle der Bundesliga)

Eberl überzeugte Hütter beim Treffen in Salzburg

In der Länderspielpause Ende März kam es dann zum Treffen mit dem Trainer in Salzburg.

Gladbach zahlt Frankfurt 7,5 Millionen Euro für Hütter

In Gladbach bekommt Hütter einen Dreijahresvertrag, wie die Borussia mitteilte. Hütter kann trotz gültigen Vertrags dank einer Ausstiegsklausel in seinem derzeitigen Arbeitspapier in Frankfurt wechseln. Nach übereinstimmenden Medieninformationen überweist Gladbach 7,5 Millionen Euro Ablöse an die Eintracht.