Eintracht Frankfurt: Adi Hütter verrät Grund für Gladbach-Wechsel

Am Dienstag gaben die Vereine den Deal bekannt. Der 51-Jährige erhält bei der Borussia einen Dreijahresvertrag. Ausgerechnet das erste Frankfurter Spiel nach der Verkündung steigt in Mönchengladbach. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)