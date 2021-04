Formel-1-Boss Domenicali: Mehr als 23 Rennen möglich

Endlich wieder Schumi! Das Mick-Debüt in der Analyse

Die Formel 1 ist durchaus in der Lage, ihren in diesem Jahr auf die Rekordzahl von 23 Rennen erweiterten Kalender noch weiter aufzublähen. "Technisch betrachtet können wir mehr als diese 23 Grand Prix veranstalten", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali der Gazzetta dello Sport. Er würde es allerdings vorziehen, "weniger Rennen mit dafür besonders spektakulären Events zu organisieren". Am Ende des Jahres werde Bilanz gezogen, "und wir werden die Lage bewerten", sagte der langjährige Ferrari-Teamchef.