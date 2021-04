Nottingham-Liverpool: Hillsborough-Katastrophe jährt sich zum 32. Mal

Eine der schlimmsten Tragödien des Fußballs jährt sich am 15. April zum 32. Mal. Der FC Liverpool und Nottingham Forest gedenken der Opfer.

32 Jahre nach der Hillsborough-Katastrophe erinnern der FC Liverpool und Nottingham Forest auf ihren sozialen Kanälen an eine der schlimmsten Tragödien des Fußballs und gedenken der Opfer.

"Unsere Gedanken sind wie immer bei allen, die von der Tragödie in Hillsborough betroffen sind, und bei den 96 Fans, die nie vergessen werden", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account des FC Liverpool.

Was passierte an diesem Tag, der so vielen Menschen das Leben kostete?