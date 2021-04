Kerber, Petkovic, Kvitova: Teilnehmerfeld der Bad Homburg Open nimmt Gestalt an

Angelique Kerber wird das Turnier in Bad Homburg spielen © AFP/SID/PAUL CROCK

Das Teilnehmerfeld der Bad Homburg Open nimmt immer mehr Gestalt an.

Bad Homburg (SID) - Das Teilnehmerfeld der Bad Homburg Open nimmt immer mehr Gestalt an. Neben der dreimaligen Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel) sagten auch Andrea Petkovic (Darmstadt) und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien fest für die erste Ausgabe des Rasenturniers zu, das vom 20. bis 26. Juni stattfindet.

2020 war die Premiere aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr planen die Veranstalter für das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 28. Juni) in verschiedenen Szenarien. Abhängig von den weiteren Entwicklungen werde in den kommenden Wochen entschieden, mit welcher Zuschauerkapazität geplant werden kann.