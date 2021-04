FC Bayern: Darum wird die Flick-Entscheidung noch dauern

Nach SPORT1 -Informationen wurde im Flieger auf dem Rückflug von Paris nach München am Mittwoch auch nicht über Flicks Zukunft gesprochen, obwohl viele der Bosse an Bord waren - und Flick.

Spielplan beeinflusst Termin für den Gipfel

Binnen einer Woche stehen für die Münchner ab Samstag drei richtungsweisende Spiele in der Bundesliga an: Wolfsburg (A), Leverkusen (H) und Mainz (A).

Nach SPORT1 -Informationen will sich Flick vollumfänglich darauf konzentrieren, um die Weichen für die neunte Meisterschaft in Folge zu stellen.

Aber: Kahn will sich dieser Tage mit Flick besprechen, um herauszufinden, was der Erfolgstrainer will. Dass ihm Flick, der dieses Gespräch führen will, seine finale Entscheidung mitteilt, ist eher unwahrscheinlich. Wohl aber eine Tendenz, und die lautet: Bundestrainer statt FC Bayern!