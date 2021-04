Bob-Rekordweltmeister Friedrich war mit Corona infiziert

Diese Zeit war für Friedrich nicht einfach. Als "unnötige Zeitverschwendung" bezeichnete der Ausnahme-Pilot die Phase in den eigenen vier Wänden, in der er typische Hausarbeiten erledigte. "Was halt so anfällt und wofür im Winter keine Zeit ist", berichtete Friedrich, sagte aber auch: "In der ersten Quarantäne-Woche war mit mir nicht viel anzufangen."