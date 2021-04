Split it!: Ridle Baku zieht A-Nationalmannschaft der U21-EM vor

So will Ridle Baku die Bayern schlagen

Dank der sechs Treffer und fünf Vorlagen des 23-Jährigen steht der VfL Wolfsburg auf Rang drei in der Bundesliga. ( Bundesliga-Spielplan )

Baku will beim A-Team spielen

Im SPORT1 Instagram-Format "Split It!" erklärt der Durchstarter nun seinen Plan. "Ich hoffe, die EM mit der A-Nationalmannschaft spielen zu können. Das wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Ich mache mich da aber nicht verrückt. Man muss durch Leistung im Verein auf sich aufmerksam machen. Wenn das gegeben ist, dann kann man ein bisschen drumherum schauen und sich Gedanken machen", verriet er. (Alle Folgen von Split It! zum Nachhören)