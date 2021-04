Russisches Olympia-Team stellt Outfit für Tokio vor

Provokante ROC-Modenschau in Moskau © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Von den Konsequenzen des CAS-Urteils war am Mittwochabend in Moskau wenig zu sehen, als Russland das Olympia-Outfit seiner Sportler präsentierte.

Die russischen Landesfarben sind eindeutig zu identifizieren, an mancher Stelle wurde sogar noch provokant der Schriftzug "Russia" präsentiert - zumindest letzterer wird weichen müssen, wenn Russlands Olympia-Mannschaft bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) um Medaillen kämpft.

Von den Konsequenzen des CAS-Urteils war am Mittwochabend in Moskau generell wenig zu sehen, als Russland das Outfit seiner Sportler präsentierte. Bei einer spektakulären Modenschau vor Dutzenden Zuschauern - ohne Abstände und Masken - wurde auch die russische Flagge geschwenkt und am Ende der Präsentation die Nationalhymne gesungen.