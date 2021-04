Viel Lob für Bellingham: "Vielleicht ist er ein Lügner"

Seinen Marktwert in seiner Heimat hat Bellingham beim 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nicht nur wegen seines ersten Europapokaltores (15.) gesteigert. "Ich habe gesehen, wie er den Innenverteidigern zuruft, dass er den Ball haben will, wie er den Ball verlangt. In dem Alter ist das unglaublich", sagte Guardiola.

Auch BVB-Trainer Edin Terzic war begeistert. Bellingham warf sich in die Zweikämpfe und verhinderte nach seinem sehenswerten Treffer mit einer Grätsche zunächst den Ausgleich, was er lautstark bejubelte. "Wir sehen jeden Tag im Training, was er drauf hat", sagte Terzic. "Das Einzige, was wir bei ihm nicht kennen, ist sein Limit. Das wollen wir herausfinden und ihn dorthin pushen."