Zlatan Ibrahimovic droht Karriereende - Schwede investiert in Wettanbieter

Ende März feierte Zlatan Ibrahimovic sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft . Doch der 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Georgien könnte für den Superstar verheerende Konsequenzen haben.

Der Grund: Ibrahimovic besitzt über seine Firma Unknown AB zehn Prozent der Anteile an Bethard, einem Sportwettenanbieter mit Sitz in Malta.

Fall seit 2018 bekannt

Ibrahimovics Beteiligung soll auch der Grund gewesen sein, dass der Torjäger nicht an der WM in Russland teilnahm.

Hakan Sjostrand, Generalsekretär des schwedischen Fußballverbandes, sagte damals: "Gemäß den Bestimmungen und dem Ethikkodex der FIFA darf kein Spieler direkt oder indirekt Anteile an Wettunternehmen besitzen. Ich halte mich an die Fakten und kann nur erklären, was für alle Nationen und Spieler gilt, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden."