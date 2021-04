NBA: Starker Theis kann Bulls-Niederlage nicht verhindern

Die Bulls hatten gegen Orlando ihre Mühe und Not © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JONATHAN DANIEL

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat trotz einer weiteren starken Vorstellung eine bittere Niederlage seiner Chicago Bulls in der NBA nicht verhindern können. Der 29 Jahre alte Center verbuchte von der Ersatzbank kommend 16 Punkte und sechs Rebounds beim 106:115 des sechsmaligen Meisters der nordamerikanischen Profiliga bei den Orlando Magic. Chicago belegt in der Eastern Conference den zehnten Platz und muss damit um einen Platz in der Play-off-Ausscheidung bangen.