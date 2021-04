NBA: Dallas Mavericks schlagen Grizzlies - Luka Doncic mit Mega-Buzzerbeater

Zwei Sekunden vor Ende der Partie liegen die Dallas Mavericks gegen die Memphis Grizzlies in Rückstand. Dann gelingt Luka Doncic ein unfassbarer Buzzerbeater.

Was für ein Spielende in der Partie zwischen den Memphis Grizzlies und den Dallas Mavericks! ( Alles zur NBA )

Mit einer 113:111-Führung bekam die Grizzlies in der heimischen Arena kurz vor Schluss zwei Freiwürfe zugesprochen, Grayson Allen vergab jedoch gleich beide. Dann wurde es vogelwild. 1,8 Sekunden vor Ende der Partie erhielten noch einmal die Mavs den Ball.

Nach einer Auszeit konnte das Team von Head Coach Rick Carlisle dann in der gegnerischen Hälfte einen Einwurf ausführen. Diese Aufgabe übernahm der Deutsche Maxi Kleber. Im richtigen Moment passte er den Ball zu Teamkollege Luka Doncic. Dieser zog an Gegenspieler Dillon Brooks vorbei und warf den Ball bereits im Fallen noch in den Korb.