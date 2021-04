Schwimmen: DSV lädt syrische Flüchtlinge ein

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bietet zwei syrischen Athleten die Möglichkeit, sich für das an den Olympischen Spielen teilnehmende IOC-Flüchtlingsteam zu empfehlen. Die Flüchtlinge Yusra Mardini und Alaa Maso werden außer Konkurrenz an der Olympiaqualifikation (Freitag bis Sonntag) der deutschen Schwimmer in Berlin teilnehmen und sich für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) bewerben.